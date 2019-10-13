Межбанк: среда прошла активно

Как мы и предупреждали в нашем утреннем прогнозе – среда на валютном рынке прошла достаточно активно с колебаниями котировок под действием нескольких факторов. На поведение участников рынка и на динамику курса больше всего повлияли:

1) Расчеты нерезидентов по результатам вчерашнего аукциона по размещению ОВГЗ. Суммы были не очень большими (всего разместили облигаций на 1,149 млрд гривен), но часть валюты под эти сделки все же была замечена на рынке;

2) Операции клиентов по расчетам с бюджетом и выплаты авансовых платежей персоналу. Налоговый период только начинается и поэтому бизнес только начинает продавать валюту под эти цели. А вот выплаты сотрудникам за первую половину октября в самом разгаре и компании тратят часть валютных заначек на эти цели;

3) Покупки валюты импортерами (в основном торговцев энергоносителями) для своих оплат внешнеэкономических контрактов.

Частично на рост котировок повлияли и сегодняшние заходы гривны по погашениям ранее выпущенных ОВГЗ (почти на 3 млрд гривен) и сохраняющейся общий объем ликвидности в системе (на корсчетах банков на утро среды находилось 59,96 млрд гривен.

Большинство факторов сработало против нацвалюты и поэтому в середине дня курс активно рос. Но к концу сессии – на единичных сделках – котировки все же просели даже чуть ниже утренних уровней – до 24,74/24,78 гривен за доллар.

Наличный рынок особо не реагировал на ситуацию на межбанке и оставил свой уровень продажи доллара в обменниках в пределах 24,85-24,90 гривен.

Ход торгов:

Утром котировки почти не отличались от уровней вчерашнего закрытия. Но за счет увеличения спроса со стартовых 24,76/24,80 гривен к 11 часам доллар вырос до 24,82/24,85 гривен и до 24,82/24,87 к 12:00.

Крупные экспортеры придерживали валюту до этого уровня котировок, но затем вышли на торги с основными объемами предложения. Видимо, они посчитали, что большего с рынка они не выжмут.

Это отразилось на психологическом настрое межбанка и на обед дилеры ушли уже при уровне 24,84/24,86 гривен за доллар, а после завершения активной фазы торгов курс начал проседать. До 24,80/24,835 на 15:00 и до 24,74/24,78 к концу сессии.

Главные события 16 октября на межбанке:

1) Рост котировок доллара с утренних 24,76/24,80 гривен до 24,84/24,86 гривен к концу активной фазы торгов и затем их проседание до 24,74/24,78 к концу дня;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,8486 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 17 октября составил 24,835244.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,80 / 24,83

евро – 27,34 / 27,38

российский рубль – 0,3860 / 0,3869

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1049 / 1,1051

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