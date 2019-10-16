За сентябрь 2019 года в Европе продали 204 "Жигуля"

За сентябрь 2019 года в Европе продали всего 204 “Жигуля” – ниже результат только в производителя спорткаров Alpine.

Об этом свидетельствует информация Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA).

Судя из сообщения, в первый месяц осени продажи Lada упали почти на 40%. При этом с начала года был зафиксирован суммарный спад всего на 8% – “АвтоВАЗ” продал 3,8 тысячи единиц машин.

Для сравнения бренд по производству гоночных автомобилей и спорткаров увеличил свои продажи на 102% до 99 машин. От начала года бренд реализовал 3,6 тысячи авто, что на 163% больше за прошлогодние показатели.

Эта марка представлена всего одной моделью A110, в то время как модельный ряд Lada включает универсал Vesta SW и внедорожник 4×4. Ранее компания также продавала Granta, седан Vesta и хэтчбек XRay, однако они ушли с европейского рынка.

Всего же в Европе было продано 1,2 млн автомобилей за сентябрь 2019 года.