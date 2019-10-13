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"Киевстар" готовит изменения в некоторых тарифах

"Киевстар" готовит изменения в некоторых тарифах

22 октября 2019 года «Киевстар» представит обновленную линейку тарифных планов для контрактных абонентов.

Об этом сообщила пресс-служба оператора.

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В сообщении говорится, что переход абонентов на новые тарифы будет осуществляться добровольно: новые тарифы будут доступны для новых пользователей и всех желающих абонентов.

Какие тарифы исчезнут. Будет прекращена возможность подключения новых абонентов или переход уже существующих на такие тарифные планы:
• «Киевстар Kоманда»,
• «Киевстар 4G»,
• «Киевстар 4G Extra»,
• «Киевстар 4G Ultra»,
• «Киевстар 4G Business»,
• «Киевстар 4G Business VIP»,
• «Киевстар Семья» (с новым названием «Киевстар Семья 2018»)
• услуга «Все просто для бизнеса».

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Стоит отметить, что никаких изменений в условиях обслуживания абонентов с указанными тарифными планами не будет.

Что еще изменится:
• увеличится количество стран для международных звонков;
• появится возможность бесплатного заказа и использования услуги электронной подписи Mobile ID;
• для новых абонентов и тех, которые мигрируют с предоплаты, будет действовать услуга «Простой старт» с полным пакетом услуг в некоторых тарифах за 100 гривен;
• физлица смогут получить услугу «SIM для устройств» без дополнительной платы.
• бизнес-абонентам включат пакет программ Microsoft Office 365, услуги «Виртуальная мобильная АТС» и «Запись разговоров», минуты для пользования фиксированной телефонной связью;
• каждый новый бизнес-абонент может воспользоваться всеми преимуществами новых тарифов со скидкой 50%, подключив акцию «Бизнес старт».

Справка Finance.ua:

С 1 сентября 2019 года некоторым абонентам с архивными контрактными тарифными планами были предложены актуальные условия с расширенным количеством услуг:
• безлимитный мобильный интернет вместо ограниченного количества мегабайт;
• пользование фиксированным интернетом Киевстар без дополнительной платы;
• использование минут на другие номера для звонков на популярные направления за границу
• доступ к популярным приложениям и сервисам: Kyivstar Go TV и Киевстар Футбол, Mobile ID и сервисов Microsoft.

По материалам Finance.UA
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