Эксперты назвали сроки внедрения прорывной технологии 6G

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Специалисты из инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch (BofA) заявили, что сети 5G к 2028 году уже с трудом будут справляться с объёмом передачи данных. Поэтому примерно в это время начнётся развитие связи следующего поколения — 6G.
Сети 5G только-только начали запускаться в отдельных странах. Тем не менее, аналитики уже делают прогнозы о будущем связи. Эксперты BofA считают, что именно 6G может стать одной из 15 прорывных технологий и окажет ключевое влияние на мировую промышленность. Среди таких технологий, например, перечисляются и квантовые компьютеры, и вакуумные поезда hyperloop, и наноспутники.
По мнению аналитиков, первые коммерческие проекты 6G могут появиться уже в 2028 году. Они обеспечат скорость передачи данных в 400 раз выше, чем могут сети 5G.
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