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Всемирный банк существенно повысил ожидания по ВВП Украины

Всемирный банк существенно повысил ожидания по ВВП Украины

Аналитики Всемирного банка, отталкиваясь от итогов первого полугодия, улучшили прогнозы роста ВВП Украины в 2019-м с 2,7% до 3,4%, ожидая его дальнейшего ускорения в 2020 и в 2021 годах до 3,7% и 4,2% соответственно. Также в банке не исключают, что если правительство будет успешно внедрять амбициозные реформы, результат может вырасти еще больше.

В первую очередь, уточняют аналитики, речь идет о:

  • Возобновлении банковского кредитования путем завершения реформы госбанков.
  • Создании прозрачного рынка земли за счет земельной реформы.
  • Приватизации госпредприятий.
  • Продолжении антимонопольной политики и о борьбе с коррупцией.

Кроме того, во Всемирном банке указывают на необходимость дальнейшего снижения инфляции, восстановления международных резервов, решения текущих проблем с расходами и обеспечения надлежащего финансирования реформ для достижения макроэкономической стабильности.

По мнению аналитиков, прекращение финансирования и продвижения реформ приведет к усилению недоверия инвесторов и макроэкономической уязвимости, а также к сокращению внутреннего спроса, что в результате обусловит резкое падение темпов роста ВВП до 2% и ниже.

Также во Всемирном банке дали прогнозы по уровню дефицита госбюджета:

В 2019 году он составит 2,2% ВВП.
В 2020 году – 2,1% ВВП.
В 2021 году – 1,9% ВВП.

По расчетам аналитиков Банка, уровень госдолга в этом году продолжит снижение, но потом вновь начнет расти:

В 2019-м его доля составит 53% ВВП.
В 2020-м – 54,6% ВВП.
В 2021-м – 55,3% ВВП.

По материалам УБР
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