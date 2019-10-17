Всемирный банк существенно повысил ожидания по ВВП Украины

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Аналитики Всемирного банка, отталкиваясь от итогов первого полугодия, улучшили прогнозы роста ВВП Украины в 2019-м с 2,7% до 3,4%, ожидая его дальнейшего ускорения в 2020 и в 2021 годах до 3,7% и 4,2% соответственно. Также в банке не исключают, что если правительство будет успешно внедрять амбициозные реформы, результат может вырасти еще больше.
В первую очередь, уточняют аналитики, речь идет о:
Кроме того, во Всемирном банке указывают на необходимость дальнейшего снижения инфляции, восстановления международных резервов, решения текущих проблем с расходами и обеспечения надлежащего финансирования реформ для достижения макроэкономической стабильности.
По мнению аналитиков, прекращение финансирования и продвижения реформ приведет к усилению недоверия инвесторов и макроэкономической уязвимости, а также к сокращению внутреннего спроса, что в результате обусловит резкое падение темпов роста ВВП до 2% и ниже.
Также во Всемирном банке дали прогнозы по уровню дефицита госбюджета:
В 2019 году он составит 2,2% ВВП.
В 2020 году – 2,1% ВВП.
В 2021 году – 1,9% ВВП.
По расчетам аналитиков Банка, уровень госдолга в этом году продолжит снижение, но потом вновь начнет расти:
В 2019-м его доля составит 53% ВВП.
В 2020-м – 54,6% ВВП.
В 2021-м – 55,3% ВВП.
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