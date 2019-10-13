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Принят закон о перезапуске судебной реформы

Принят закон о перезапуске судебной реформы

Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления”.

За закон проголосовали 236 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Законопроект №1008 предусматривает внесение изменений в законы “О судоустройстве и статусе судей”, “Об очистке власти” и “О Высшем совете правосудия”.

Закон вводит:

  • Новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, согласно которому назначение на должности двенадцати членов ВККС будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса.
  • Предусматривает создание Высшим советом правосудия комиссии по вопросам добропорядочности и этики.
  • Вносятся существенные изменения касательно судейского вознаграждения: судейское вознаграждение устанавливается по единым правилам для всех судей независимо от условий прохождения ими квалификационного оценивания, поскольку все судьи судебной системы имеют единый правовой статус и равны перед законом.
  • Сокращается состав Верховного Суда до 100 судей.
  • Зарплаты судей уменьшатся с 75 до 55 прожиточных минимумов – с 145 200 грн до 106 480 грн.
  • Расширяет категории должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти (люстрации).

Справка Finance.ua

  • Наименьшая средняя зарплата среди госслужащих – у социальных работников – 5067 грн в месяц.
  • Самая высокая средняя зарплата – у судей, менеджеров и управляющих из Национального банка и Пенсионного фонда, а также у детективов НАБУ, которые получают 41 700 – 64 100 грн.
По материалам Finance.UA
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