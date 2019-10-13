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Правительство планирует изменить систему социальной защиты в регионах

Правительство планирует изменить систему социальной защиты в регионах

Министерство социальной политики Украины планирует реформировать систему социальной защиты населения в регионах, однако при этом не будет сокращать управления соцзащиты.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, передает пресс-служба правительства.

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«Мы не планируем сокращать управление социальной защиты в нынешней системе. Впрочем, это не означает, что мы не будем двигаться дальше в направлении реформ и повышения качества», — сообщила Соколовская.

По ее словам, в Минсоцполитики планируют провести анализ органов социальной защиты населения. В дальнейшем там будут определять, какие функции должны передать на районный уровень, а какие — на местный, в том числе на уровень объединенных территориальных общин.

По материалам Finance.UA
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