Правительство планирует изменить систему социальной защиты в регионах

Министерство социальной политики Украины планирует реформировать систему социальной защиты населения в регионах, однако при этом не будет сокращать управления соцзащиты.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, передает пресс-служба правительства.

Читайте также: Минсоцполитики хочет отделить от прожиточного минимума все связанные выплаты

«Мы не планируем сокращать управление социальной защиты в нынешней системе. Впрочем, это не означает, что мы не будем двигаться дальше в направлении реформ и повышения качества», — сообщила Соколовская.

По ее словам, в Минсоцполитики планируют провести анализ органов социальной защиты населения. В дальнейшем там будут определять, какие функции должны передать на районный уровень, а какие — на местный, в том числе на уровень объединенных территориальных общин.