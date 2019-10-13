Предприниматели недовольны предложениями Президента относительно ФЛП

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Переговорная группа предпринимателей, которая принимала участие в консультациях в Офисе Президента, не довольна ходом переговоров по законопроектам о введении обязательных кассовых аппаратов для малого бизнеса.
Об этом сообщил представитель этой переговорной группы, глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.
Он также заявил, что информация о том, что во время встречи с предпринимателями проводились консультации, на основании которых принимались определенные решения — манипуляция.
“Переговорная группа заявила о недоверии Юлии Ковалив (заместительнице главы Офиса президента — ред.). Причина — вчерашние манипуляции о том, что якобы проводились консультации с предпринимателями и принимались на их результатах решения», — сообщил Чумак.
Он отметил, что предприниматели планируют пикетировать Офис президента с требованием наложить вето на принятые Радой законы о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП — 1053-1 и 1073.
Вместе с тем представительница депутатской группы «За ФЛП» Роксолана Подласая заявила, что ветирование законопроектов Президентом ничего не изменит, ведь необходимость борьбы с использованием ФЛП крупными компаниями для уклонения от налогообложения, останется.
«Мне кажется, что здесь важно понимать одну вещь: даже возвращение 1053-1 и 1073 с предложениями Президента (вето, которое просят под ОП), не будет означать, что проблема решена. Структурирование крупного бизнеса в ФЛП никуда не исчезнет, и с ним нужно будет бороться для справедливого перераспределения национального дохода через налоговую систему», — отметила Подласая.
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