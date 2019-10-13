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У валютного мошенника в Киеве изъяли 7 миллионов фальшивых гривен

У валютного мошенника в Киеве изъяли 7 миллионов фальшивых гривен

В столице задержали 22-летнего мошенника, который хотел купить валюту за фальшивые гривны. А поддельных денег у него оказалось свыше 7 млн грн.

“Молодой человек разместил на сайте объявление о покупке иностранной валюты, на которое отреагировал потерпевший. Во время встречи в автомобиле подозреваемого потерпевший продемонстрировал наличие 15 тысяч долларов США для обмена. Однако, когда мошенник передал ему гривны, мужчина обнаружил, что денежные купюры ненастоящие. В связи с чем обмен не состоялся, а афериста задержали по горячим следам”, – сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Во время обыска дома у парня нашли около 7 млн грн фальшивок и оборудование для их изготовления.

Мошеннику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15, ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят следственные действия и устанавливают возможных соучастников преступления, а также аналогичные эпизоды в других районах столицы.

По материалам ТСН
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