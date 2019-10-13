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Минфин привлек 1,15 миллиарда от продажи гособлигаций

Минфин привлек 1,15 миллиарда от продажи гособлигаций

Министерство финансов Украины 15 октября 2019 года на аукционе по размещению облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,149 млрд грн (по официальному курсу НБУ).

Об этом сообщает прессслужба Минфина.

“По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа, в государственный бюджет привлечено 1 149 146 137,72 грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что было удовлетворено 25 заявок на приобретение ОВГЗ из 27 выставленных.

По материалам УКРИНФОРМ
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