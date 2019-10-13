Минфин привлек 1,15 миллиарда от продажи гособлигаций

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Министерство финансов Украины 15 октября 2019 года на аукционе по размещению облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,149 млрд грн (по официальному курсу НБУ).
Об этом сообщает прессслужба Минфина.
“По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа, в государственный бюджет привлечено 1 149 146 137,72 грн”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что было удовлетворено 25 заявок на приобретение ОВГЗ из 27 выставленных.
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