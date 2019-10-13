Минфин привлек 1,15 миллиарда от продажи гособлигаций

Министерство финансов Украины 15 октября 2019 года на аукционе по размещению облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,149 млрд грн (по официальному курсу НБУ).

Об этом сообщает прессслужба Минфина.

“По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа, в государственный бюджет привлечено 1 149 146 137,72 грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что было удовлетворено 25 заявок на приобретение ОВГЗ из 27 выставленных.