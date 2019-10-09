Межбанк: курс умеренно вырос

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Вторник на валютном рынке прошел достаточно активно, а на динамике курса отразились все факторы, описанные в нашем утреннем прогнозе:1) аукцион по размещению ОВГЗ;
2) поведение клиентов перед началом периода бюджетных платежей и выплат авансовых платежей персоналу;3) ситуация на наличном рынке.
Определенное давление на курс оказала и запоздавшая по вине регулятора сегодняшняя статистика остатков на корсчетах банков на утро. Они выросли сразу почти на 2,7 млрд гривен – до 61,9 млрд и этот гривневый навес психологически сыграл против нацвалюты. Как только она “засветилась” на рынке – экспортеры решили попридержать валюту в надежде на рост котировок, что частично и сработало против гривны.
Наличный рынок оказался более лояльным по отношению к гривне, по сравнению с межбанком, где клиенты все же разнервничались и своими действиями подхлестнули котировки. Даже после роста безналичного курса – владельцы обменок лишь слегка откорректировали свои ценники при продаже доллара, а в целом при желании к вечеру доллар в обменках можно было без проблем купить по 24,90 гривен (что практически не отличалось от утренних уровней).
У клиентов ощущался определенный дефицит гривны и поэтому даже с учетом эффекта возросших корсчетов банков – придерживание основных объемов продаваемой валюты экспортерами привело к достаточно умеренному росту курса.
Ход торгов:
С самого утра покупателей на межбанке было больше, чем продавцов, и на еще “сонном” рынке – котировки сразу пошли вверх. Со стартовых 24,65/24,69 гривен (что было выше пятничного закрытия 24,49/24,53) – доллар вырос до 24,70/24,73 гривен к 11 часам, а к 12:00 его “разогрели” до 24,80/24,82 гривен.
Опубликованные Нацбанком (с опозданием) данные по ликвидности на утро вторника лишь укрепили уверенность продавцов в возможности игры “на повышение”, а спекулянты им очень активно в этом помогали.
На обед дилеры ушли при уровне котировок 24,82/24,845 гривен за доллар, а к 14:00 курс чуть просел – до 24,81/24,835.
Затем уже на затухающем рынке и на единичных сделках доллар подешевел до 24,75/24,78 к 15:00. Но это не устроило спекулянтов и их стараниями доллар подтянули до 24,77/24,80 к концу сессии.
В какой-то степени поведение валютного рынка к концу торгов осталось сумбурным и разнонаправленным. Поэтому завтрашние торги обещают быть интересными.
Главные события 15 октября на межбанке:
1) Рост котировок доллара с утренних 24,65/24,69 гривен до 24,77/24,80 гривен к концу сессии;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,7738 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 16 октября составил 24,785759.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,75 / 24,78
евро – 27,24 / 27,27
российский рубль – 0,3838 / 0,3847
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1039 / 1,1040
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