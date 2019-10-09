Как планируют изменить систему штрафов для водителей

В Украине планируют изменить Правила дорожного движения, а также систему штрафов для водителей.

Так, со слов главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, уже с 2020 года будут ужесточены правила безопасности на дороге.

Планируют снизить порог превышения скорости, при этом систему штрафов за превышение скорости изменить.

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Также будет доработана автоматическая фото- и видеофиксация на дорогах.

У Авакова также считают, что увеличение штрафов за быструю езду резко снизит аварийность на дорогах. Сейчас штрафы за превышение скорости составляют от 255 грн.

Как планируют повысить – до 510 гривен.

За превышение скорости на 50 км/ч – лишать водительских прав на 6 месяцев.

Мои Fiнансы:

Штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч сейчас составляет 255 грн.