Как планируют изменить систему штрафов для водителей

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В Украине планируют изменить Правила дорожного движения, а также систему штрафов для водителей.
Так, со слов главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, уже с 2020 года будут ужесточены правила безопасности на дороге.
Планируют снизить порог превышения скорости, при этом систему штрафов за превышение скорости изменить.
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Также будет доработана автоматическая фото- и видеофиксация на дорогах.
У Авакова также считают, что увеличение штрафов за быструю езду резко снизит аварийность на дорогах. Сейчас штрафы за превышение скорости составляют от 255 грн.
Как планируют повысить – до 510 гривен.
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