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Microsoft патентует новый счетчик уровня заряда батареи (фото)

Microsoft патентует новый счетчик уровня заряда батареи (фото)

В начале этого месяца корпорация Microsoft вернулась на рынок смартфонов, представив аппарат Surface Duo, который оснащён двумя дисплеями и работает под управлением мобильной платформы Android. Вопрос автономности выпускаемых устройств вновь становится актуальным для компании. В первую очередь это касается Surface Duo, ведь толщина каждой из сторон смартфона всего 4,8 мм. Это означает, что разместить в таком корпусе мощную аккумуляторную батарею будет непросто.

По сообщениям сетевых источников, Microsoft подала заявку на патент более информативного измерителя времени автономной работы. Ожидается, что он поможет пользователям более точно судить о том, как долго мобильное устройство может использоваться до того, как его потребуется заряжать. В описании патента сказано, что новый счётчик будет осуществлять измерение уровня заряда батареи, сообщая пользователю, сколько сможет работать устройство при разных сценариях использования. За счёт этого пользователи будут точно знать, на какой период автономной работы им следует рассчитывать. На одном из сопутствующих снимков видно, что устройство демонстрирует информацию о времени автономной работы в случае выполнения тех или иных функций. Данная информация просчитывается на основе текущего уровня заряда аккумуляторной батареи устройства.

Новая разработка Microsoft может быть интересной, поскольку она даёт больше информации пользователям. В настоящее время многие производители смартфонов реализуют в своих устройствах системы управления питанием на основе ИИ-технологий, используемых для анализа поведения пользователя при взаимодействии с гаджетом. Затем такая система может автоматически корректировать настройки дисплея, обеспечивая более продолжительный период автономной работы.

По материалам bigmir.net
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