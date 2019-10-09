В правительстве заговорили о двойном гражданстве

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В Кабинете Министров есть несколько идей о введении двойного гражданства.
Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на брифинге.
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“В правительстве есть несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве. Мои коллеги из МИД доводят все это до какой-то целостной концепции, но для меня сейчас самое важное, что все созрели для того, чтобы работать над этим вопросом”, – сказал он.
Предоставление права двойного гражданства является “интересной идеей”, – добавил Кулеба.
“Так сложилось, что миллионы людей выехали из Украины. Мы должны сохранить их связь с Украиной. И паспорт, гражданство – это одно из таких связующих звеньев”, – сказал чиновник.
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