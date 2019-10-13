Отказ России от доллара стоит экономике $7,7 млрд — Bloomberg

За первый год дедолларизации российской экономики стоили ей около 7,7 миллиарда долларов недополученных доходов.

Такие расчеты приводит Bloomberg.

В частности, Россия постепенно отказывается от доллара для хранения международных золотовалютных резервов. Для этого Центральный банк РФ вкладывает свои ресурсы в другие валюты, которые намного слабее доллар. Это приводит к недополучениям или потерям экономики.

Если бы российский Центробанк не отказывался от долларов, то получил бы рост на 3,8%. Зато Центробанк наращивал долю евро в своих резервах, который, в отличие от доллара, не рос так интенсивно.

С марта 2018 года по март 2019 года доля долларов в золотовалютных резервах России сократилась с 43,7% до 23,6%, в то время как доля китайского юаня выросла почти втрое — до 14,2%, а доля евро — до 30,3%.