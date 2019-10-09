В Украине заработает американский сервис проката электросамокатов

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Американский стартап – сервис по прокату электросамокатов Lime – заработает в Украине в 2020 году.
Об этом сообщил владелец инвестиционного фонда Cascade Investment Fund Виталий Хомутынник на своей странице в Instagram.
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“В следующем раунде они привлекут еще 500 млн долларов для расширения в Европе, и я точно знаю, что этот сервис появится в Украине в следующем году”, – сообщил Хомутынник.
Компания Lime является мировым лидером совместной аренды электросамокатов. Сервис распространен и популярен в США и Европе.
Как воспользоваться сервисом:
• Для аренды транспорта пользователь должен установить приложение Lime на смартфон. В приложении отображаются все доступные транспортные средства вблизи.
• Перед началом поездки клиент предоставляет данные об оплате, потом сканирует QR-код на транспортном средстве и начинает поездку. Стоимость поездки сразу же снимается с карты пользователя.
• Чтобы завершить поездку, скутер нужно припарковать, а в приложении активировать функцию “завершение поездки”. Сервис требует от каждого пользователя сфотографировать припаркованное транспортное средство, чтобы проверить, было ли оно припарковано правильно.
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