0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 220 0

В Украине заработает американский сервис проката электросамокатов

В Украине заработает американский сервис проката электросамокатов

Американский стартап – сервис по прокату электросамокатов Lime – заработает в Украине в 2020 году.

Об этом сообщил владелец инвестиционного фонда Cascade Investment Fund Виталий Хомутынник на своей странице в Instagram.

Читайте также: Во Франции ужесточат правила использования электросамокатов

“В следующем раунде они привлекут еще 500 млн долларов для расширения в Европе, и я точно знаю, что этот сервис появится в Украине в следующем году”, – сообщил Хомутынник.

Компания Lime является мировым лидером совместной аренды электросамокатов. Сервис распространен и популярен в США и Европе.

Как воспользоваться сервисом:
• Для аренды транспорта пользователь должен установить приложение Lime на смартфон. В приложении отображаются все доступные транспортные средства вблизи.
• Перед началом поездки клиент предоставляет данные об оплате, потом сканирует QR-код на транспортном средстве и начинает поездку. Стоимость поездки сразу же снимается с карты пользователя.
• Чтобы завершить поездку, скутер нужно припарковать, а в приложении активировать функцию “завершение поездки”. Сервис требует от каждого пользователя сфотографировать припаркованное транспортное средство, чтобы проверить, было ли оно припарковано правильно.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.