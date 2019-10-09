lifecell увеличил объем трафика в некоторых тарифах

lifecell сообщил об увеличении объема трафика в пакетах услуг тарифного плана «Гаджет» при сохранении той же стоимости абонплаты.

Об этом сказано на странице компании.

С 10 октября 2019 года в пакетах услуг «Гаджет Смарт», «Гаджет Планшет» и «Гаджет Роутер» был увеличен объем интернет-трафика без изменения стоимости.

Обновленные пакеты услуг тарифа «Гаджет»:

«Гаджет Смарт» теперь включает в себя 500 МБ/ день вместо 100 МБ. После их исчерпания предоставляется безлимит на скорости до 256 кбит/ сек. Вызовы: 30 мин./ день на lifecell, а также 500 SMS.

Стоимость пакета услуг остается 50 грн/ 4 недели.

Гаджет Планшет – 30 ГБ вместо 15 ГБ, а гигабайты, не использованные за предыдущий период, будут добавляться в следующем 4-недельном периоде. Facebook, Instagram и Twitter не тарифицируется.

Стоимость пакета не изменилась и составляет 100 грн/4 недели.

Гаджет Роутер – 60 ГБ вместо 30 ГБ, а гигабайты, не использованные за предыдущий период, будут добавляться в следующем 4-недельном периоде. Facebook, Instagram и Twitter также предлагается безлимит на социальные сети.

Стоимость: 150 грн/ 4 недели.

Гаджет Роутер Плюс – новый пакет услуг, который включает 100 ГБ, а гигабайты, не использованные за предыдущий период, будут добавляться в следующем 4-недельном периоде. Facebook, Instagram и Twitter также предоставляется безлимит на социальные сети.

Стоимость – 250 грн/ 4 недели.

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