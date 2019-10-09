lifecell увеличил объем трафика в некоторых тарифах

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lifecell сообщил об увеличении объема трафика в пакетах услуг тарифного плана «Гаджет» при сохранении той же стоимости абонплаты.
Об этом сказано на странице компании.
С 10 октября 2019 года в пакетах услуг «Гаджет Смарт», «Гаджет Планшет» и «Гаджет Роутер» был увеличен объем интернет-трафика без изменения стоимости.
Обновленные пакеты услуг тарифа «Гаджет»:
«Гаджет Смарт» теперь включает в себя 500 МБ/ день вместо 100 МБ. После их исчерпания предоставляется безлимит на скорости до 256 кбит/ сек. Вызовы: 30 мин./ день на lifecell, а также 500 SMS.
Стоимость пакета услуг остается 50 грн/ 4 недели.
Стоимость пакета не изменилась и составляет 100 грн/4 недели.
Стоимость: 150 грн/ 4 недели.
Стоимость – 250 грн/ 4 недели.
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