0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 121 0

lifecell увеличил объем трафика в некоторых тарифах

lifecell увеличил объем трафика в некоторых тарифах

lifecell сообщил об увеличении объема трафика в пакетах услуг тарифного плана «Гаджет» при сохранении той же стоимости абонплаты.

Об этом сказано на странице компании.

С 10 октября 2019 года в пакетах услуг «Гаджет Смарт», «Гаджет Планшет» и «Гаджет Роутер» был увеличен объем интернет-трафика без изменения стоимости.

Обновленные пакеты услуг тарифа «Гаджет»:

«Гаджет Смарт» теперь включает в себя 500 МБ/ день вместо 100 МБ. После их исчерпания предоставляется безлимит на скорости до 256 кбит/ сек. Вызовы: 30 мин./ день на lifecell, а также 500 SMS.

Стоимость пакета услуг остается 50 грн/ 4 недели.

  • Гаджет Планшет – 30 ГБ вместо 15 ГБ, а гигабайты, не использованные за предыдущий период, будут добавляться в следующем 4-недельном периоде. Facebook, Instagram и Twitter не тарифицируется.

Стоимость пакета не изменилась и составляет 100 грн/4 недели.

  • Гаджет Роутер – 60 ГБ вместо 30 ГБ, а гигабайты, не использованные за предыдущий период, будут добавляться в следующем 4-недельном периоде. Facebook, Instagram и Twitter также предлагается безлимит на социальные сети.

Стоимость: 150 грн/ 4 недели.

  • Гаджет Роутер Плюс – новый пакет услуг, который включает 100 ГБ, а гигабайты, не использованные за предыдущий период, будут добавляться в следующем 4-недельном периоде. Facebook, Instagram и Twitter также предоставляется безлимит на социальные сети.

Стоимость – 250 грн/ 4 недели.

Мои Fiнансы:

  • 16 сентября 2019 г. диджитал-оператор lifecell запустил новый региональный тариф за 20 грн для жителей 32 городов Украины
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.