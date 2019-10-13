0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

Торговля с ЕС развивается динамично, с начала года - "плюс" 8,4%

Торговля с ЕС развивается динамично, с начала года - "плюс" 8,4%

Правительство сейчас направляет деятельность на максимальную экономическую интеграцию с Европейским Союзом, и объем торговли в этом году уже вырос на 8,4%.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

“С ЕС мы работаем по очень простому принципу: Европейский Союз возник и стал тем, чем он является, благодаря, прежде всего, экономической интеграции. Поэтому мы делаем сейчас все для того, чтобы максимально экономически интегрироваться в ЕС и в Украине ввести понятные для наших европейских партнеров правила ведения бизнеса и стандарты жизни в целом”, – сказал Кулеба.

Чиновник подчеркнул, что сейчас “очень динамично” развивается торговля Украины с ЕС. По его словам, если в 2014 году объем торговли со странами Евросоюза составил 36 млрд долларов, то в конце 2018 года – 50,7 млрд долларов, а по состоянию на август 2019 года еще на 8,4% увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

“Мы поддерживаем очень высокий уровень и очень высокую интенсивность диалога с Европейским Союзом. Цель очень простая – мы должны использовать все имеющиеся инструменты и создавать новые инструменты для нашей интеграции в ЕС и для приобретения в конце концов полноправного членства в этой организации”, – подчеркнул Кулеба.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.