Торговля с ЕС развивается динамично, с начала года - "плюс" 8,4%

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Правительство сейчас направляет деятельность на максимальную экономическую интеграцию с Европейским Союзом, и объем торговли в этом году уже вырос на 8,4%.
Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.
“С ЕС мы работаем по очень простому принципу: Европейский Союз возник и стал тем, чем он является, благодаря, прежде всего, экономической интеграции. Поэтому мы делаем сейчас все для того, чтобы максимально экономически интегрироваться в ЕС и в Украине ввести понятные для наших европейских партнеров правила ведения бизнеса и стандарты жизни в целом”, – сказал Кулеба.
Чиновник подчеркнул, что сейчас “очень динамично” развивается торговля Украины с ЕС. По его словам, если в 2014 году объем торговли со странами Евросоюза составил 36 млрд долларов, то в конце 2018 года – 50,7 млрд долларов, а по состоянию на август 2019 года еще на 8,4% увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
“Мы поддерживаем очень высокий уровень и очень высокую интенсивность диалога с Европейским Союзом. Цель очень простая – мы должны использовать все имеющиеся инструменты и создавать новые инструменты для нашей интеграции в ЕС и для приобретения в конце концов полноправного членства в этой организации”, – подчеркнул Кулеба.
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