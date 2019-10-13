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Создан новый материал с помощью искусственного интеллекта

Создан новый материал с помощью искусственного интеллекта

В Калифорнийском технологическом институте с помощью искусственного интеллекта с первой попытки создали новый материал.

Об этом сообщает Wiley online library.

Ранее для создания нового материала с необходимыми свойствами ученым приходилось использовать метод “проб и ошибок”.

Чтобы создавать необходимые материала значительно быстрее без необходимости проведение множества экспериментов, специалисты привлекли к этому процессу искусственный интеллект. Он использует процесс машинного обучения для предсказания свойств будущих материалов и программирования их структуры.

Так у специалистов с первого раза получился новый материал, обладающий невероятной сжимаемостью и прочностью.

Ученые хотят создать материал, большую площадь которого можно сжать в небольшой объем. По их словам, тогда велосипеды, зонтики и другие вещи можно было бы сложить в карман.

Специалисты отмечают, что на данном этапе исследования важен не созданный ими материал, а возможность “быстрого” его создания с помощью машинного обучения.

По материалам Корреспондент.net
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