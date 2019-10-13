Создан новый материал с помощью искусственного интеллекта

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В Калифорнийском технологическом институте с помощью искусственного интеллекта с первой попытки создали новый материал.
Об этом сообщает Wiley online library.
Ранее для создания нового материала с необходимыми свойствами ученым приходилось использовать метод “проб и ошибок”.
Чтобы создавать необходимые материала значительно быстрее без необходимости проведение множества экспериментов, специалисты привлекли к этому процессу искусственный интеллект. Он использует процесс машинного обучения для предсказания свойств будущих материалов и программирования их структуры.
Так у специалистов с первого раза получился новый материал, обладающий невероятной сжимаемостью и прочностью.
Ученые хотят создать материал, большую площадь которого можно сжать в небольшой объем. По их словам, тогда велосипеды, зонтики и другие вещи можно было бы сложить в карман.
Специалисты отмечают, что на данном этапе исследования важен не созданный ими материал, а возможность “быстрого” его создания с помощью машинного обучения.
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