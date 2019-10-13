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SpaceX запустит астронавтов на МКС уже в 2020 году

SpaceX запустит астронавтов на МКС уже в 2020 году

SpaceX может запустить американских астронавтов на Международную космическую станцию уже в следующем году, если тесты капсулы Dragon окажутся успешными.

Такое заявление в Twitter сделал администратор NASA Джим Брайденстайн.

«Если все пойдет по плану, то мы сможем запустить аппарат в первом квартале следующего года. Но помните – и это самое важное – есть еще вещи, которые мы должны решить, чтобы обеспечить безопасность наших астронавтов», – сказал Брайденстайн о запуске.

Капсула должна была обеспечить транспортировку астронавтов на космическую станцию впервые с момента окончания американской программы космических челноков в 2011 году. С момента завершения программы космических челноков NASA пришлось полагаться на Россию, чтобы перевозить астронавтов на космическую станцию и обратно по цене $85 миллионов за место. Теперь агентство рассчитывает на то, что SpaceX и Boeing выполнят это задание сами.

Напомним, недавно SpaceX опубликовала кадры испытаний своего нового космического корабля Crew Dragon, а именно системы аварийного спасения.

Идея заключается в том, что если что-то пойдет не так с ракетой, несущей Crew Dragon, аппарат может задействовать свои собственные двигатели, чтобы избежать опасности, вернувшись на Землю с помощью парашютов.

Аппарат Crew Dragon построен на основе беспилотного грузового корабля Dragon, также давно введенного в эксплуатацию и являющегося единственным на сегодняшний день космическим «грузовиком», способным возвращать грузы с МКС обратно на Землю.

В перспективе компания SpaceX намерена построить принципиально новый корабль Starship, наиболее мощный и грузоподъемный среди всех космических кораблей. Согласно оценкам, на его борту можно будет разместить до 100 человек. Starship рассматривают как инструмент для полетов на Марс и, возможно, до более удаленных от нас объектов Солнечной системы.

По материалам УКРИНФОРМ
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