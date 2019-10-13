Porsche рассекретил свой новый электрокар (фото)

Немецкий автопроизводитель Porsche рассекретил новые детали электрокара модели Macan.

Об этом сообщает портал Motor1.

“Электроверсия Macan, между тем, будет, по сути, принципиально другой машиной, роднить которую с (серией – ред.) Macan будет только внешность”, – говорится в сообщении.

Как указывает портал, у полностью электрического “Macan” будет двигатель версии Turbo S с двумя электромоторами, полным приводом и мощностью около 700 л. с.



Фото: Motor1

Отмечается, что на сегодняшний день мощность двигателя у самого мощного автомобиля Porsche Taycan – 762 л. с., а у Taycan Turbo-680 л. с.



Фото: Motor1

В компании обещают, что в электрическом Porsche Macan впоследствии тоже будут установлены мощные и более доступные версии двигателя.



Фото: Motor1