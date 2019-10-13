Porsche рассекретил свой новый электрокар (фото)

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Немецкий автопроизводитель Porsche рассекретил новые детали электрокара модели Macan.
Об этом сообщает портал Motor1.
“Электроверсия Macan, между тем, будет, по сути, принципиально другой машиной, роднить которую с (серией – ред.) Macan будет только внешность”, – говорится в сообщении.
Как указывает портал, у полностью электрического “Macan” будет двигатель версии Turbo S с двумя электромоторами, полным приводом и мощностью около 700 л. с.
Фото: Motor1
Отмечается, что на сегодняшний день мощность двигателя у самого мощного автомобиля Porsche Taycan – 762 л. с., а у Taycan Turbo-680 л. с.
Фото: Motor1
В компании обещают, что в электрическом Porsche Macan впоследствии тоже будут установлены мощные и более доступные версии двигателя.
Фото: Motor1
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