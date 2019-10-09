Где получить 30 % годовых в гривне?

Несмотря на политику снижения учетной ставкой НБУ, выгодно разметить средства этой осень можно. На сегодня средние ставки по депозитам в национально валюте сроком на год, по данным агентства «Thomson Reuters», составляют 15,67 % годовых. Депозиты, как и прежде, остаются одним из самых популярных инструментов защиты средств от инфляции, уровень которой в августе снизился до 8,8%. А также — основным способом накопления средств.

В ТАСКОМБАНКЕ можно получить ставку по депозиту до 30% годовых! К 30-летию финансового учреждения здесь предложили максимальный доход. В течение действия Акции «Три, три, тридцать!» от ТАСКОМБАНКА, открыв депозит в гривне сроком на 6, 9 или 12 месяцев и можно выиграть акционную ставку 30% годовых или получить дополнительный бонус — от 0,3% до 3% к базовой ставке по вкладу. Акция продлится до 31 октября 2019 года. Все, что нужно — прийти в любое отделение ТАСКОМБАНКА, выбрать скретч-карту при оформлении депозита «Стабильный», стереть защитное поле и узнать размер своего бонуса или стать обладателем суперставки 30% годовых! В любом случае подарок ждет каждого вкладчика.

«Мы рады разделить свой праздник с нашими клиентами, ведь они — самое ценное, что у нас есть. Все эти годы мы развивались и внедряли продукты, которые не только отвечали бы тенденциям рынка, но и были максимально интересными для вкладчиков и делали жизнь клиентов более комфортной. И сегодня мы приятно удивляем доходностью депозитов и благодарим каждого за доверие. Уверен, что эта осень станет самой прибыльной для наших вкладчиков», — говорит Борис Рафалович, директор Департамента продаж розничных продуктов ТАСКОМБАНКА.

Лицензия НБУ №84 от 25 октября 2011 г.