Идея Банк вручает подарки к своему 30-летию

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Идея Банк объявил результаты второго этапа розыгрыша призов в юбилейной акции “Идеальная 30”, посвященной 30-летию банка.
Розыгрыш проводился в прямом эфире на официальной Facebook-странице банка в начале октября. Так Идея Банк уже во второй раз определил 130 победителей-счастливчиков. Через месяц – еще один этап юбилейной акции, и каждый действующий клиент может стать победителем!
Принять участие в акции просто. Для этого необходимо:
Победители смогут выиграть такие призы:
Депозитные вклады. Акция «Мегаприбыль – Идеальные 30%». Разыгрывается предоставление процентной ставки по вкладу – 30% годовых. Для участия необходимо в период действия акции – август-октябрь 2019 – оформить (переоформить) вклад от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн на 3-6 мес. без пополнения. В розыгрыше могут принимать участие 2 вклада каждого клиента.
Победители акции будут определены во время 3 онлайн-розыгрышей на Facebook-странице банка с помощью https://www.random.org/. Даты проведения розыгрышей включительно до: 20 сентября, 18 октября, 22 ноября. Во время каждого розыгрыша будут определены 30 победителей. Официальные условия акции – по ссылке.
Кредиты. Акция «Каждый идеальный кредит под 0%». Разыгрывается 0% годовой ставки по кредиту. Для участия необходимо в период действия акции – август – октябрь 2019 – оформить кредит до 75 тыс. грн.
Победители акции будут определены во время 3 онлайн-розыгрышей на Facebook-странице банка с помощью https://www.random.org/. Даты проведения розыгрышей включительно до: 20 сентября, 18 октября, 22 ноября. Во время каждого розыгрыша будут определены 30 победителей. Официальные условия акции – по ссылке.
Карты. Акция «30 литров до 30 лет IdeaBank» для действующих клиентов. Разыгрываются 1 тыс. грн на приобретение в том числе 30 литров горючего на любых АЗС за расчеты карточками Card Blanche. Для участия в акции необходимо иметь кредитную или дебетовую карточку Card Blanche, оформленную в 31.07.2019 р. (включительно) и осуществить безналичные расчеты на более чем 1 тыс. грн на любых АЗС. Каждая карта клиента участвует в акции отдельно, каждый клиент может выиграть не более 1 раза в каждом этапе акции.
Победители акции будут определены во время 3 онлайн-розыгрышей на Facebook-странице банка с помощью https://www.random.org/. Даты проведения розыгрышей включительно до: 20 сентября, 18 октября, 22 ноября. Во время каждого розыгрыша будут определены 10 победителей. Официальные условия акции – по ссылке.
Карты. Акция «30% до 30 лет IdeaBank» для новых клиентов. Разыгрывается CASHBACK 30% от общей суммы расчетов (максимум – 500 грн, Без учета налогов) за каждый этап проведения акции. Для участия в акции нужно, начиная с 1 августа, оформить любую карточку Идея Банка и рассчитываться ею в торговых сетях. Каждая карточка клиента участвует в акции отдельно, но каждый клиент может выиграть не более 1 раза в каждом этапе акции.
Победители акции будут определены во время 3 онлайн-розыгрышей на Facebook-странице банка с помощью https://www.random.org/. Во время каждого розыгрыша будут определены 60 победителей: 30 владельцев дебетовых карт и 30 – кредитных. Даты проведения розыгрышей включительно до: 20 сентября, 18 октября, 22 ноября. Официальные условия акции – по ссылке.
Подарки, которые уже достались победителям второго этапа:
Полный список победителей можно посмотреть по ссылке.
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