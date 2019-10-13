Идея Банк вручает подарки к своему 30-летию

Идея Банк объявил результаты второго этапа розыгрыша призов в юбилейной акции “Идеальная 30”, посвященной 30-летию банка.

Розыгрыш проводился в прямом эфире на официальной Facebook-странице банка в начале октября. Так Идея Банк уже во второй раз определил 130 победителей-счастливчиков. Через месяц – еще один этап юбилейной акции, и каждый действующий клиент может стать победителем!

Принять участие в акции просто. Для этого необходимо:

пользоваться действующими предложениями банка;

иметь кредит, депозит или карты банка,

или стать клиентом банка и оформить их.

Победители смогут выиграть такие призы:

Депозитные вклады. Акция «Мегаприбыль – Идеальные 30%». Разыгрывается предоставление процентной ставки по вкладу – 30% годовых. Для участия необходимо в период действия акции – август-октябрь 2019 – оформить (переоформить) вклад от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн на 3-6 мес. без пополнения. В розыгрыше могут принимать участие 2 вклада каждого клиента.

Победители акции будут определены во время 3 онлайн-розыгрышей на Facebook-странице банка с помощью https://www.random.org/ . Даты проведения розыгрышей включительно до: 20 сентября, 18 октября, 22 ноября. Во время каждого розыгрыша будут определены 30 победителей. Официальные условия акции – по ссылке .

Кредиты. Акция «Каждый идеальный кредит под 0%». Разыгрывается 0% годовой ставки по кредиту. Для участия необходимо в период действия акции – август – октябрь 2019 – оформить кредит до 75 тыс. грн.

Победители акции будут определены во время 3 онлайн-розыгрышей на Facebook-странице банка с помощью https://www.random.org/ . Даты проведения розыгрышей включительно до: 20 сентября, 18 октября, 22 ноября. Во время каждого розыгрыша будут определены 30 победителей. Официальные условия акции – по ссылке .

Карты. Акция «30 литров до 30 лет IdeaBank» для действующих клиентов. Разыгрываются 1 тыс. грн на приобретение в том числе 30 литров горючего на любых АЗС за расчеты карточками Card Blanche. Для участия в акции необходимо иметь кредитную или дебетовую карточку Card Blanche, оформленную в 31.07.2019 р. (включительно) и осуществить безналичные расчеты на более чем 1 тыс. грн на любых АЗС. Каждая карта клиента участвует в акции отдельно, каждый клиент может выиграть не более 1 раза в каждом этапе акции.

Победители акции будут определены во время 3 онлайн-розыгрышей на Facebook-странице банка с помощью https://www.random.org/ . Даты проведения розыгрышей включительно до: 20 сентября, 18 октября, 22 ноября. Во время каждого розыгрыша будут определены 10 победителей. Официальные условия акции – по ссылке .

Карты. Акция «30% до 30 лет IdeaBank» для новых клиентов. Разыгрывается CASHBACK 30% от общей суммы расчетов (максимум – 500 грн, Без учета налогов) за каждый этап проведения акции. Для участия в акции нужно, начиная с 1 августа, оформить любую карточку Идея Банка и рассчитываться ею в торговых сетях. Каждая карточка клиента участвует в акции отдельно, но каждый клиент может выиграть не более 1 раза в каждом этапе акции.

Победители акции будут определены во время 3 онлайн-розыгрышей на Facebook-странице банка с помощью https://www.random.org/ . Во время каждого розыгрыша будут определены 60 победителей: 30 владельцев дебетовых карт и 30 – кредитных. Даты проведения розыгрышей включительно до: 20 сентября, 18 октября, 22 ноября. Официальные условия акции – по ссылке .

Подарки, которые уже достались победителям второго этапа:

36 клиентов (владельцы 8 дебетных, 28 кредитных карт) получили кэшбек в размере 500 грн. Всего в 2 этапах акции 120 клиентов-победителей получили более 50 тыс. грн кэшбека.

Максимальный выигрыш после увеличения ставки до 30% по депозитному вкладу в размере 100 тыс. грн составил 15 тыс. грн (до налогообложения).

Максимальная сумма кредита клиента, получившего выигрыш – 72,5 тыс. грн на срок 2 года. Теперь клиент вместо платы за кредит в банк может в течение 2 лет тратить выигранные почти 30 тыс. грн на решение важных личных финансовых вопросов.

20 клиентов банка выиграли по 1000 гривен, в том числе на приобретение топлива, в 2-х этапах акции.

Полный список победителей можно посмотреть по ссылке .

Справка Finance.ua:

Идея Банк Украина работает на рынке с 1989 года. За 30 лет практики банк сформировал деловую репутацию надежного финансового партнера, который предлагает потребителям продукты и сервисы европейского качества.

Банк входит в европейской финансовой группы Getin Holding SA (Польша). Getin Holding SA (Польша) принадлежит 100% акций банка.

Предоставляет услуги в 82 отделениях и 200 консультационных центрах по всей Украине. Продуктами банка пользуются 300 тысяч клиентов.