Публичную кадастровую карту дополнили новыми данными

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Отныне на публичной кадастровой карте доступны новые информационные слои «Незарегистрированные земли», «Леса», «Природно-заповедный фонд».
Об этом сообщает Госгеокадастр.
Вся информация по карте предоставляется профильными учреждениями: Государственным агентством лесных ресурсов, Министерством энергетики и защиты окружающей среды, а также на основании данных Государственного земельного кадастра.
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