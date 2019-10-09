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Публичную кадастровую карту дополнили новыми данными

Публичную кадастровую карту дополнили новыми данными

Отныне на публичной кадастровой карте доступны новые информационные слои «Незарегистрированные земли», «Леса», «Природно-заповедный фонд».

Об этом сообщает Госгеокадастр.

Вся информация по карте предоставляется профильными учреждениями: Государственным агентством лесных ресурсов, Министерством энергетики и защиты окружающей среды, а также на основании данных Государственного земельного кадастра.

  • Актуальные данные раздела “Незарегистрированные земли” доступны в отношении всей территории Украины.
  • Раздел “Леса” на данный момент содержит информацию в отношении территории Винницкой области (он будет постоянно дополняться данными по другим областям).
  • “Природно-заповедный фонд” – по 125 объектам природно-заповедного фонда государственного значения (объекты местного значения будут добавляться).

Кто может использовать информацию:

  • землеустроительные организации – для обеспечения эффективного выполнения мероприятий по проектированию,

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  • органы государственной власти и органы местного самоуправления – для принятия эффективных управленческих решений.

Справка Finance.ua

  • В сентябре территориальные органы Госгеокадастра в ходе мероприятий по контролю использования и охраны земель провели 2219 проверок.
  • По их результатам было установлено 1005 нарушений, то есть нарушения выявлены в ходе почти каждой второй проверки.
По материалам Finance.UA
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