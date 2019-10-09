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Должностные оклады предлагают устанавливать по-новому

Должностные оклады предлагают устанавливать по-новому

Профсоюзы обнародовали законопроект, которым предлагается убрать привязку размера минимальной заработной платы у прожиточному минимуму для трудоспособных лиц.

Об этом говорится в законопроекте “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” относительно определения размеров отдельных видов денежных доходов”, внесенном профсоюзами.

Что предлагают:

  • убрать уточнение, что размер минимальной заработной платы не может быть ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

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  • установить, что минимальный должностной оклад (тарифная ставка) работников предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, составит размер, не меньше базовой величины, определенной в Госбюджете;
  • минимальный оклад (тарифная ставка) или иная минимальная базовая величина в системе оплаты труда работников предприятий, учреждений и организаций хозрасчетной сферы будет в размере не меньше 50% минимальной зарплаты;
  • внести изменения в порядок проведения индексации различных видов доходов. Индексация будет проводиться не на основании размера прожиточного минимума, а в пределах размера, устанавливаемого Госбюджетом на соответствующий год.

Изменения предлагают ввести с 1 июля 2020 года.

Справка Finance.ua

  • Ранее в Минфине сообщили о росте “минималки” в 2020 году на 550 грн. Эта цифра указана в проекте бюджета на следующий год.
  • Рост составит 13,2% – до 4723 грн.
По материалам Finance.UA
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