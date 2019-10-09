НБУ в три раза увеличил покупку валюты на межбанке

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Национальный банк Украины в течение недели 7-11 октября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 134,50 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 15 октября.
В целом с начала года регулятор купил на межбанке валюты на 4333,60 млн долларов и продал на 448,23 млн долларов.
Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 3885,37 млн долларов.
Также согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1413,18 млн грн до 98423,01 млн грн.
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