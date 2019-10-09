Межбанк: во вторник курсовые игры продолжатся

Во вторник ситуация на валютном рынке снова может достаточно быстро меняться, а курсовые игры продолжатся. На поведение участников рынка повлияют несколько разнонаправленных факторов:

1) Зачисление валютной выручки в евро практически за два дня (за счет праздничного понедельника в Украине). Активизируется работа и по доллару, так как в США отмечали День Колумба и 14 октября у них тоже банки не работали. Это добавит статистики торгов во вторник и может за счет одновременного выхода многих игроков быстро менять тренд по курсу на межбанке;

2) Сегодняшний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Размещаются облигации на 3 млрд гривен по номиналу, из которых на 2 млрд гривен – достаточно “долгоиграющих” бумаг сроком обращения 2 года. Эти ОВГЗ могут привлечь внимание нерезидентов, что приведет к потенциальному росту предложения валюты на торгах сегодня (сам аукцион) и завтра (расчеты по нему). Поведение иностранцев по покупке/продаже облигаций на вторичном рынке также добавит активности и интриги по движению курса сегодня в течение дня;

3) Начало авансовых выплат персоналу у компаний, приближение налоговых платежей у клиентов и поведение наличного рынка.

Авансовые выплаты персоналу и приближение периода уплаты налогов. У клиентов увеличивается потребность в гривне для расчетов с сотрудниками за первую половину октября, а скорая уплата налогов заставит компании активно накапливать гривневые ресурсы для этих операций. Это активизирует продажу валюты экспортерами и одновременно снизит аппетиты импортеров по ее покупке.

Наличный рынок. Тут пока продолжается плавное снижение ценников как приема, так и продажи, что работает в пользу гривны. Средний спред по доллару сохраняется на уровне от 15 до 20 копеек и владельцы обменок пока не раскачивают рынок, работая только в формате «с оборота». Пока это достаточно весомый союзник для гривны, который “помогает” ей периодически укрепляться.

4) Действия НБУ. Нацбанк в случае ситуативного излишка предложения доллара на торгах снова выйдет на межбанк через Matching, чем удержит котировки американской валюты от существенного проседания. При ситуативном недостатке валюты – НБУ предпочтет не вмешиваться в расклад сил на торгах, чтобы сэкономить резервы.

Мы ожидаем на сегодня коридор по доллару в пределах 24,55-24,80 гривен с частой сменой тренда по курсу при выходе на торги крупных местных игроков и нерезидентов, участвующих в аукционе Минфина по размещению ОВГЗ. Объем операций составит в эквиваленте до $ 210-250 млн и заключении до 460-580 сделок.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,64 / 24,68

евро – 27,23 / 27,27

российский рубль – 0,3844 / 0,3851

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