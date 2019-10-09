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В Киеве неизвестные взорвали банкомат

В Киеве неизвестные взорвали банкомат

Неизвестные лица взорвали банкомат в Святошинском районе Киева, однако не смогли украсть деньги.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

“Ночью в столичной полиции от работников частной охраны поступило сообщение о срабатывании сигнализации в отделении банковского учреждения на улице Королева”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, после осмотра места инцидента полицейские установили, что неизвестные лица сначала повредили входную дверь, проникли в банковское отделение и путем подрыва банкомата пытались совершить кражу денег.

“В результате взрывной волны были повреждены фасад помещения и передняя часть банкомата. Сейф банковского аппарата деформирован не был. После этого злоумышленники, которым не удалось завладеть деньгами, с места происшествия скрылись”, – добавили в полиции.

Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Следственным отделом Святошинского управления полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на кражу – по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По материалам Финансовый клуб
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