В Киеве неизвестные взорвали банкомат

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Неизвестные лица взорвали банкомат в Святошинском районе Киева, однако не смогли украсть деньги.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
“Ночью в столичной полиции от работников частной охраны поступило сообщение о срабатывании сигнализации в отделении банковского учреждения на улице Королева”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, после осмотра места инцидента полицейские установили, что неизвестные лица сначала повредили входную дверь, проникли в банковское отделение и путем подрыва банкомата пытались совершить кражу денег.
“В результате взрывной волны были повреждены фасад помещения и передняя часть банкомата. Сейф банковского аппарата деформирован не был. После этого злоумышленники, которым не удалось завладеть деньгами, с места происшествия скрылись”, – добавили в полиции.
Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
Следственным отделом Святошинского управления полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на кражу – по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Когда заработает система автофиксации скоростного режима на дорогах КиеваВчера, 16:12 - 1907 6
Куда попадают конфискованные авто на "еврономерах"Вчера, 10:00 - 2928 6
Столичные власти планируют построить метро до Пущи-Водицы5 ч. назад - 1190 5
Насколько украинцы довольны уровнем онлайн-покупок - исследование Google (инфографика)Вчера, 14:04 - 824 4
В Украине создали концепт электромобиля с запасом хода 500 км (фото)Вчера, 01:19 - 8722 4
Sony в день анонса PlayStation 5 уволила десятки сотрудников7 ч. назад - 2011
Когда заработает система автофиксации скоростного режима на дорогах КиеваВчера, 16:12 - 1907 6
Opel объявила о начале производства электромобиля Corsa (фото)Вчера, 22:08 - 1518 1
Кто получает больше всего работы осенью (инфографика)Вчера, 12:14 - 1367
Столичные власти планируют построить метро до Пущи-Водицы5 ч. назад - 1190 5
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)Позавчера, 12:10 - 613
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1074
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 1850
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 2174 1
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 2238