Введен новый штраф для водителей, осуществляющих перевозки грузов или пассажиров

С 25 сентября введен новый штраф за невыполнение водителем, который осуществляет перевозки грузов или пассажиров, требований работника Укртрансбезопасности об остановке автомобиля.

Об этом пишет на своей странице в Фейсбуке “Дорожный адвокат».

Штраф за нарушение по требованию работника Укртрансбезопасности об остановке автомобиля – 3400 грн, или лишение права управление на срок от 3 до 6 месяцев.

Кто имеет право останавливать автомобиль – только работники Укртрансбезопасности в форменной одежде, у которых есть соответствующее служебное удостоверение, направление на проверку, сигнальный диск (жезл) и индивидуальная печать.

“Проверка может производиться только путем проведения рейдовых проверок (проверок на дороге) на основании еженедельного графика”, – указывает “Дорожный адвокат”.

Такой график составляется и утверждается руководителем Укртрансбезопасности или ее территориального подразделения.

Кем проводится проверка – группой должностных лиц Укртрансбезопасности в количестве не менее двух человек.

Несоблюдение работниками Укртрансбезопасности указанных требований является основанием для отмены штрафа.

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