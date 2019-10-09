США приостановили выпуск криптовалюты Telegram

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В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщили о наложении временного судебного запрета на два офшора, которые, как предполагается, проводят незарегистрированное первичное размещение (ICO) токенов на территории США и за рубежом.
Об этом сообщает “Meduza”
Речь идет о компании Павла Дурова Telegram Group Inc. и ее “дочке” TON Issuer Inc. По словам комиссии, с января 2018 года они привлекли от инвесторов более 1,7 миллиарда долларов на создание блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram.
Сообщается, что офшоры уже продали около 2,9 миллиарда токенов Gram 171 покупателям по всему миру (в том числе более миллиарда Gram 39 покупателям в США). В иске SEC говорится, что Telegram обязался запустить блокчейн-платформу до 31 октября 2019 года.
В жалобе комиссии отметили, что создатели TON не зарегистрировали продажу и дальнейшее обращение криптовалюты Gram, что является нарушением положений американского Закона о ценных бумагах от 1933 года.
В Telegram пока не комментировали ситуацию.
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