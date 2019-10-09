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Оборот наличных денег в Украине уменьшился на 9,1 млрд грн

Оборот наличных денег в Украине уменьшился на 9,1 млрд грн

По состоянию на 1 октября этого года оборот наличности в Украине составляет 391,0 млрд грн, что на 9,1 млрд грн меньше, чем в начале года.

“В наличном обращении страны по состоянию на 1 октября 2019 года находилось наличности на общую сумму 391,0 млрд грн, в частности банкнот – 388,4 млрд грн (2,8 млрд шт.) и монет – 2,5 млрд грн (13,3 млрд шт.). По сравнению с началом года наличка в обращении уменьшилась на 9,1 млрд грн (или на 2,3%)”, – говорится в сообщении.

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По информации НБУ, такая тенденция связана, в том числе, со стабильным трендом на рост популярности безналичных расчетов.

“За первые 10 дней октября из обращения вернулось почти 5 млн штук монет мелких номиналов в результате их изъятия из обращения с 1 октября 2019 года. Всего в обращении по состоянию на 1 октября находилось около 5,7 млрд штук таких монет”, – говорится в сообщении.

По материалам УНН
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