НБУ назвал количество изъятых монет мелких номиналов

За первые 10 дней октября из обращения вернулось почти 5 млн штук монет мелких номиналов вследствие их изъятия из оборота с 1 октября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

В целом в обращении по состоянию на 1 октября находилось около 5,7 млрд штук таких монет.

Справка Finance.ua

Мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года.

Монеты не принимают во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начал изымать эти монеты из наличного обращения.

Украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Как действует “округление” в чеке:

если сумма расчета заканчивается на 1, 2, 3, 4 копейки, она округляется в меньшую сторону до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0;