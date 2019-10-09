НБУ назвал количество изъятых монет мелких номиналов

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За первые 10 дней октября из обращения вернулось почти 5 млн штук монет мелких номиналов вследствие их изъятия из оборота с 1 октября 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.
В целом в обращении по состоянию на 1 октября находилось около 5,7 млрд штук таких монет.
Как действует “округление” в чеке:
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