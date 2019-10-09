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В Китае презентовали подводную лодку, в верхней части корпуса которой не заметно рубки

В Китае презентовали подводную лодку, в верхней части корпуса которой не заметно рубки

В Китае презентовали подводную лодку, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, а также присутствуют боковые выступающие плавники.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).

Спуск субмарины на воду состоялся еще в октябре 2018 года. Длина корабля составляет 45 метров, диаметр — 4,5 метра.

Предполагается, что субмарина может быть крупнейшим в мире автономным необитаемым подводным аппаратом, однако наиболее вероятное предназначение корабля — использование в тестировании перспективных технологий в интересах Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая.

По материалам Хвыля
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