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В Китае презентовали подводную лодку, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, а также присутствуют боковые выступающие плавники.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Спуск субмарины на воду состоялся еще в октябре 2018 года. Длина корабля составляет 45 метров, диаметр — 4,5 метра.
Предполагается, что субмарина может быть крупнейшим в мире автономным необитаемым подводным аппаратом, однако наиболее вероятное предназначение корабля — использование в тестировании перспективных технологий в интересах Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая.
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