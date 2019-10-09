Porsche и Boeing объявили о планах создать летающий электромобиль

Американский авиационный гигант Boeing и немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche объявили о планах создать летающий электромобиль с вертикальным взлетом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Объявление не содержало каких-либо подробностей о сумме проекта, ресурсах для его создания, дате презентации или ценовом диапазоне электромобилей, которые две компании планируют производить.

Как пояснил член совета директоров Porsche Детлев фон Платен, речь идет об объединении усилий двух компаний, чтобы побороться за сегмент рынка, который в будущем имеет большой потенциал.

Материнской компанией Porsche является Volkswagen – это крупнейший автопроизводитель в мире. Ранее компания объявила о значительном прорыве в развитии электромобилей, поставив перед собой цель создать 22 миллиона электромобилей под своими брендами в течение следующих 10 лет.