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Приватбанк подал в суд на завод Коломойского

Приватбанк подал в суд на завод Коломойского

Приватбанк подал в суд на «Никопольский завод ферросплавов» олигарха Игоря Коломойского. Требует компенсацию от организаторов многодневного пикета главного офиса банка работниками завода. Свои убытки финучреждение оценило в 700 тыс. грн ($27,8 тыс.), сообщила пресс-секретарь Приватбанка Инна Музычук. В эту сумму входят расходы банка на эвакуацию Центра поддержки клиентов.

«Также ПриватБанк будет требовать от организаторов пикетов возмещения убытков, связанных с невозможностью бесперебойного выполнения своих обязанностей работниками службы инкассации банка», – говорится в пресс-релизе.

Представители финучреждения отмечают, что расходы организаторов митинга под стенами главного офиса в Днепре уже превысили сумму, которую митингующие требуют в самом Приватбанке.

По материалам УБР
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