"Центрэнерго" увеличила выработку электроэнергии на 70%

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В октябре 2019 года энергокомпанией “Центрэнерго” запланирована выработка электроэнергии на уровне 1400 миллионов кВт-ч, что на 71% больше, чем в июле 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба “Центренерго”.
“За июль-сентябрь ПАО “Центрэнерго” увеличило месячную выработку электроэнергии на 31% с 821 млн кВт-ч в июле до 1076 млн кВт-ч в сентябре. В октябре запланирована выработка на уровне 1400 млн кВт-ч, что на 71% больше, чем в июле, и на 30% больше, чем в сентябре. Такое увеличение производства компании улучшает конкуренцию на рынке, уменьшает потенциальный дефицит и обеспечивает страну своим производством электроэнергии”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что рыночная доля ПАО “Центрэнерго” среди компаний тепловой генерации составляет менее 20%.
“Однако в связи с необходимостью покрытия дефицита на “рынке на сутки вперед” компания приняла решение, что начиная с ноября 90% своей электроэнергии будет продавать на “рынке на сутки вперед”. Таким образом, … по двусторонним контрактам компанией будет продаваться не более 10% электроэнергии, которая будет произведена в ноябре”, – сообщили в пресс-службе.
В энергокомпании отмечают, что в сентябре на “рынке на сутки вперед” дефицит возникал почти во все часы суток, а в некоторые часы потребители могли купить лишь 30-40% электроэнергии от своих потребностей, что приводило к нестабильности и ценовому росту.
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