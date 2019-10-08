"Центрэнерго" увеличила выработку электроэнергии на 70%

В октябре 2019 года энергокомпанией “Центрэнерго” запланирована выработка электроэнергии на уровне 1400 миллионов кВт-ч, что на 71% больше, чем в июле 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба “Центренерго”.

“За июль-сентябрь ПАО “Центрэнерго” увеличило месячную выработку электроэнергии на 31% с 821 млн кВт-ч в июле до 1076 млн кВт-ч в сентябре. В октябре запланирована выработка на уровне 1400 млн кВт-ч, что на 71% больше, чем в июле, и на 30% больше, чем в сентябре. Такое увеличение производства компании улучшает конкуренцию на рынке, уменьшает потенциальный дефицит и обеспечивает страну своим производством электроэнергии”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что рыночная доля ПАО “Центрэнерго” среди компаний тепловой генерации составляет менее 20%.

“Однако в связи с необходимостью покрытия дефицита на “рынке на сутки вперед” компания приняла решение, что начиная с ноября 90% своей электроэнергии будет продавать на “рынке на сутки вперед”. Таким образом, … по двусторонним контрактам компанией будет продаваться не более 10% электроэнергии, которая будет произведена в ноябре”, – сообщили в пресс-службе.

В энергокомпании отмечают, что в сентябре на “рынке на сутки вперед” дефицит возникал почти во все часы суток, а в некоторые часы потребители могли купить лишь 30-40% электроэнергии от своих потребностей, что приводило к нестабильности и ценовому росту.