Зеленский подписал закон об улучшении инвестклимата в Украине

Законопроект №1059 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине» подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Целью документа является улучшение инвестиционного климата Украины по отдельным направлениям, избранным в результате комплексной оценки соответствию законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, которые содержат устаревшее и неэффективное регулирование. В частности, в сфере строительства отменяется обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Паевой взнос отменяется с 2021 года.