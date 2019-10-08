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Зеленский подписал закон об улучшении инвестклимата в Украине

Зеленский подписал закон об улучшении инвестклимата в Украине

Законопроект №1059 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине» подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Целью документа является улучшение инвестиционного климата Украины по отдельным направлениям, избранным в результате комплексной оценки соответствию законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, которые содержат устаревшее и неэффективное регулирование. В частности, в сфере строительства отменяется обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Паевой взнос отменяется с 2021 года.

По материалам Слово и Дело
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