Зеленский подписал закон об улучшении инвестклимата в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Законопроект №1059 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине» подписал президент Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.
Целью документа является улучшение инвестиционного климата Украины по отдельным направлениям, избранным в результате комплексной оценки соответствию законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.
Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, которые содержат устаревшее и неэффективное регулирование. В частности, в сфере строительства отменяется обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Паевой взнос отменяется с 2021 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют освободить от налогообложения зарплату молодежи до 27 летВчера, 19:02 - 3621 23
Депутат от «Слуги народа» отозвал законопроект о налоге на обмен валютВчера, 18:36 - 1158 12
Второй этап пенсионной реформы: каждый украинец сам будет решать, сколько откладывать6 ч. назад - 1781 10
В Украине предлагают создать КриптодолинуВчера, 17:29 - 1324 8
Доплата за рождение: в Киевсовете готовят «детский» проект8 ч. назад - 791 6
Сколько денег украинцы хранят на депозитах (инфографика)Вчера, 16:02 - 4278
С января в Украине изменится формула расчета цены газа для населенияВчера, 17:38 - 3826 1
В Украине планируют освободить от налогообложения зарплату молодежи до 27 летВчера, 19:02 - 3621 23
Аттестация сотрудников и увеличение отпуска: Что предлагает ЕБА для нового Трудового кодексаВчера, 17:03 - 3469
"Слуга народа" готовит законопроект об "экономическом паспорте украинца"Вчера, 16:15 - 2142 4
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 718
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 1386
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1809
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 2009
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1770