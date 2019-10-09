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Airbnb определил 20 самых популярных туристических направлений 2020 года

Airbnb определил 20 самых популярных туристических направлений 2020 года

Популярный сервис Airbnb опубликовал рейтинг 20 самых популярных туристических направлений в 2020 году, которые больше всего привлекают туристов. Бронирование для Милуоки, занявшего первое место, выросло на 729%.

Об этом сообщается на сайте Airbnb.

Список составлен на основе анализа путешествий пользователей, которые чаще всего бронировали жилье в течение последнего года.

  • самых популярных туристических направлений 2020 года:*
    • Милуоки, штат Вирджиния, США.
    • Бильбао, Испания.
    • Бурирам, Таиланд.
    • Санбери, Виктория, Австралия.
    • Румыния.
    • Сиань, Китай.
    • Юджин, Орегон, США.
    • Великое Герцогство Люксембург.
    • Гвадалахара, Мексика.
    • Республика Вануату.
    • Кали, Колумбия.
    • Мыс Канаверал, штат Флорида, США.
    • Абердин, Шотландия.
    • Кортни, Канада.
    • Убатуба, Бразилия.
    • Ле-Контамін-Монжуа, Франция.
    • Токио, Япония.
    • Керала, Индия.
    • Малинди, Кения.
    • Маастрихт, Нидерланды.

    Справка Finance.ua:

    • Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines в декабре запустит рейсы Киев – Зальцбург, которые будут выполняться до февраля 2020 года. Стоимость билетов от 6437 грн на рейс Киев – Зальцбург – Киев.
    • Авиакомпания Ryanair снизила цены на билеты на рейсы, выполняемые из Одессы. Стоимость билетов от 5 евро в одну сторону, от 10 евро в две стороны. Самые дешевые цены на билеты в ноябре.

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    По материалам Finance.UA
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