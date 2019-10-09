Airbnb определил 20 самых популярных туристических направлений 2020 года

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Популярный сервис Airbnb опубликовал рейтинг 20 самых популярных туристических направлений в 2020 году, которые больше всего привлекают туристов. Бронирование для Милуоки, занявшего первое место, выросло на 729%.
Об этом сообщается на сайте Airbnb.
Список составлен на основе анализа путешествий пользователей, которые чаще всего бронировали жилье в течение последнего года.
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