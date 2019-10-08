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Водители массово подают в суд за показания приборов TruCam

Водители массово подают в суд за показания приборов TruCam

За последний год более 970 украинских водителей оспаривали в судах свои нарушения, связанные с превышением скорости и зафиксированные измерителем TruCam.

Об этом сообщается в Едином госреестре судебных решений – начиная с октября 2018 года здесь опубликованы более 970 соответствующих решений судов. То есть ежемесячно свои нарушения оспаривают в среднем 60 водителей. Свои претензии они аргументируют тем, что радар «приписал» им чужое нарушение. Опрошенные нами полицейские подтвердили, что часть водителей начинают оспаривать нарушение прямо на месте.

«Они заявляют, что радар якобы ошибся. Мол, скорость превысил другой водитель, который ехал рядом. Не соглашаясь с нарушением, подают в суд, но, как правило, суды им отказывают», – рассказали нам патрульные.

По данным заместителя главы Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, с октября прошлого года копы составили более 302 тыс. протоколов на водителей, превысивших скорость. В целом по Украине сейчас работают 100 лазерных измерителей скорости TruCam.

По материалам Сегодня
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