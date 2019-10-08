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Сологуб рассказал о ситуации на валютном рынке

Сологуб рассказал о ситуации на валютном рынке

Переход НБУ к плавающему курсу гривны к доллару привел к тому, что сезонные колебания на валютном рынке начали сглаживаться.

Об этом в интервью сказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Как отметил Сологуб, валютный рынок научился балансировать в течение всего года.

“Уже сколько говорят о сезонных трендах на валютном рынке? В прошлом году ждали девальвацию в ноябре-декабре – не дождались. В этом году в сентябре – то же самое. Если рынок свободный, не регулируется административно, то сезонность в итоге сглаживается, так как и бизнес, и население подстраиваются под эти тренды, чтобы не купить валюту на пике девальвации гривны и не продать ее на пике укрепления гривны”, – добавил он.

Лучшие карты для валютообмена

По его словам, НБУ обратил внимание, что те, у кого сезонные покупки валюты приходятся на третий, четвертый кварталы – газотрейдеры, нефтетрейдеры, импортеры автомобилей – сдвигают свои покупки валюты на середину года, на июль, август. В прошлом году это повлияло на курс. В этом – нет, потому что нивелировалось за счет притока капитала от нерезидентов, отметил замглавы НБУ.

“Думаю, сейчас такая же ситуация, импортеры думают, покупать или нет. Зачем ждать декабря, если курс может подскочить, мы можем сделать это в октябре. В результате сезонность с декабря тоже убирается”, – рассказал Сологуб.

По материалам РБК-Украина
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