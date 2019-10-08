Утерянный паспорт: как восстановить документ

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При утере или краже паспорта следует незамедлительно сообщить в ближайшее подразделение миграционной службы, а в случае кражи – также в орган Национальной полиции.
Об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины.
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Если паспорт был украден:
Если утеря паспорта произошла за рубежом, нужно обратиться в ближайшее заграничное дипломатическое учреждение.
В Миграционную службу предоставить следующие документы:
Дополнительные документы (при наличии):
Стоимость восстановления паспорта:
В случаях проведения процедуры установления личности оформление паспорта может занять до 2 месяцев.
В случае обмена утерянного или поврежденного паспорта дополнительно оплачивается государственная пошлина – 34 грн (два необлагаемых минимума доходов граждан).
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