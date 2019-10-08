Утерянный паспорт: как восстановить документ

При утере или краже паспорта следует незамедлительно сообщить в ближайшее подразделение миграционной службы, а в случае кражи – также в орган Национальной полиции.

Об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины.

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Если паспорт был украден:

необходимо обратиться с заявлением в полицию,

взять выписку из Единого реестра досудебных расследований,

обратиться в отделение Миграционной службы по месту регистрации (в случае, если утеряна ID-карта, за оформлением новой можно обратиться в любое подразделение службы).

Если утеря паспорта произошла за рубежом, нужно обратиться в ближайшее заграничное дипломатическое учреждение.

В Миграционную службу предоставить следующие документы:

заявление об утере паспорта;

паспортный документ, подлежащий обмену (в случае повреждения);

документы, подтверждающие уплату административного сбора, либо оригинал документа об освобождении от его уплаты;

справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов или уведомление об отказе от его принятия;

справку органа регистрации установленного образца о месте жительства.

Дополнительные документы (при наличии):

свидетельство о рождении детей (при наличии);

свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака (при наличии);

удостоверение о взятии на учет бездомных лиц (для бездомных лиц);

справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц);

решение суда об установлении личности (для лиц, которые не были установлены по результатам проведения процедуры установления личности).

Стоимость восстановления паспорта:

до 20 рабочих дней – 345 грн,

до 10 рабочих дней – 471 грн.

В случаях проведения процедуры установления личности оформление паспорта может занять до 2 месяцев.

В случае обмена утерянного или поврежденного паспорта дополнительно оплачивается государственная пошлина – 34 грн (два необлагаемых минимума доходов граждан).