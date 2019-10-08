0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

Утерянный паспорт: как восстановить документ

Утерянный паспорт: как восстановить документ

При утере или краже паспорта следует незамедлительно сообщить в ближайшее подразделение миграционной службы, а в случае кражи – также в орган Национальной полиции.

Об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины.

Читайте также: Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-карту

Если паспорт был украден:

  • необходимо обратиться с заявлением в полицию,
  • взять выписку из Единого реестра досудебных расследований,
  • обратиться в отделение Миграционной службы по месту регистрации (в случае, если утеряна ID-карта, за оформлением новой можно обратиться в любое подразделение службы).

Если утеря паспорта произошла за рубежом, нужно обратиться в ближайшее заграничное дипломатическое учреждение.

В Миграционную службу предоставить следующие документы:

  • заявление об утере паспорта;
  • паспортный документ, подлежащий обмену (в случае повреждения);
  • документы, подтверждающие уплату административного сбора, либо оригинал документа об освобождении от его уплаты;
  • справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов или уведомление об отказе от его принятия;
  • справку органа регистрации установленного образца о месте жительства.

Дополнительные документы (при наличии):

  • свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака (при наличии);
  • удостоверение о взятии на учет бездомных лиц (для бездомных лиц);
  • справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц);
  • решение суда об установлении личности (для лиц, которые не были установлены по результатам проведения процедуры установления личности).

Стоимость восстановления паспорта:

  • до 20 рабочих дней – 345 грн,
  • до 10 рабочих дней – 471 грн.

В случаях проведения процедуры установления личности оформление паспорта может занять до 2 месяцев.

В случае обмена утерянного или поврежденного паспорта дополнительно оплачивается государственная пошлина – 34 грн (два необлагаемых минимума доходов граждан).

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.