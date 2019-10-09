Сколько украинцы тратят на коммуналку (инфографика)

В отопительный сезон украинцы тратят на коммуналку 38% совокупного дохода семьи. Об этом свидетельствует исследование Research & Branding Group.

Об этом написал в Facebook председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

На продукты, сигареты и алкоголь идет более 50% совокупного дохода.

На все остальное с октября по апрель остается 10-11%.

“Люди хотят платить не более 16% своих доходов на содержание квартиры или дома”, – отметил Дорошенко.

Ранее сообщалось, кому проиндексируют доходы в октябре. Индексация денежных доходов граждан Украины регулируется законом No1282-ХII. Соответственно, в октябре предусмотрена очередная индексация. Прибавка составит 214,75 грн.

Справка Finance.ua