Сколько украинцы тратят на коммуналку (инфографика)

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В отопительный сезон украинцы тратят на коммуналку 38% совокупного дохода семьи. Об этом свидетельствует исследование Research & Branding Group.
Об этом написал в Facebook председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.
“Люди хотят платить не более 16% своих доходов на содержание квартиры или дома”, – отметил Дорошенко.
Ранее сообщалось, кому проиндексируют доходы в октябре. Индексация денежных доходов граждан Украины регулируется законом No1282-ХII. Соответственно, в октябре предусмотрена очередная индексация. Прибавка составит 214,75 грн.
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