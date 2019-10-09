Saudi Aramco определилась, с каким пакетом акций выйдет на IPO – Bloomberg

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После нескольких неудачных попыток первичное публичное размещение компании Saudi Aramco, которая добывает 10% мировых запасов сырой нефти, наконец, продолжилось.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Отмечается, что власти королевства сделают официальное объявление об IPO в конце октября. Хотя детали еще не были обнародованы, люди, связанные со сделкой, говорят, что около 2% акций Aramco могут быть проданы по цене, которая оценит компанию в 2 трлн.
«Aramo – лучший нефтегазовый актив на планете. Но есть проблемы. Стоимость капитала в Саудовской Аравии является относительно высокой, цена на нефть не такая, которую бы вы хотели. И есть проблемы с прозрачностью», – говорит Даниил Онорино, управляющий фондом Dogma Capital в Швейцарии, который инвестировал в облигации Aramco.
Инвесторов также беспокоит корпоративное управление. ІРО не принесет независимости от саудовского государства, которое никогда не предлагало продать более 5% акций компании. Налоговые платежи и дивиденды Aramo останутся крупнейшим источником государственных доходов, а Саудовская Аравия является самым важным членом картеля ОПЕК. Исходя из этого, издание делает вывод, что политика нефтедобычи, скорее всего, останется политическим решением.
Стоит отметить, что саудовский нефтяной гигант может провести свое IPO в два этапа – первое размещение состоится на саудовской бирже в этом году, второе, вероятно, в Токио в 2020 или 2021 году.
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