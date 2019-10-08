0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

Турецкий ритейлер открыл крупнейший магазин в Украине

Турецкий ритейлер открыл крупнейший магазин в Украине

Турецкий ритейлер LC Waikiki открыл двухэтажный магазин в Ивано-Франковском торговом центре “Велес”, который будет крупнейшим в украинской сети компании: его общая площадь составит 1777 квадратных метров, а торговая — 1415 квадратных метров. Об этом сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины.

Что касается ассортимента магазина, то кроме стандартных отделов одежды для младенцев, детей, мужчин, женщин и беременных, здесь будет представлен еще и большой отдел товаров для дома LCW Home.

С открытием торговой точки в Ивано-Франковске, общее количество магазинов LC Waikiki в Украине вырастет до 32-х объектов общей площадью более 40 тысяч квадратных метров.

Отметим, что турецкий бренд LC Waikiki вышел на украинский рынок в 2013 году и до 2023 года намерен открыть в нашей стране до 60 магазинов. Наряду с офлайн-сетью, в Украине компания развивает и онлайн-магазин, запущенный в конце 2018 года.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.