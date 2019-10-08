Турецкий ритейлер открыл крупнейший магазин в Украине

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Турецкий ритейлер LC Waikiki открыл двухэтажный магазин в Ивано-Франковском торговом центре “Велес”, который будет крупнейшим в украинской сети компании: его общая площадь составит 1777 квадратных метров, а торговая — 1415 квадратных метров. Об этом сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины.
Что касается ассортимента магазина, то кроме стандартных отделов одежды для младенцев, детей, мужчин, женщин и беременных, здесь будет представлен еще и большой отдел товаров для дома LCW Home.
С открытием торговой точки в Ивано-Франковске, общее количество магазинов LC Waikiki в Украине вырастет до 32-х объектов общей площадью более 40 тысяч квадратных метров.
Отметим, что турецкий бренд LC Waikiki вышел на украинский рынок в 2013 году и до 2023 года намерен открыть в нашей стране до 60 магазинов. Наряду с офлайн-сетью, в Украине компания развивает и онлайн-магазин, запущенный в конце 2018 года.
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