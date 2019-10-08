Porsche и Boeing совместно займутся разработкой премиального летающего электрического транспорта (фото)

Компании Porsche и Boeing подписали меморандум о взаимопонимании с целью исследования возможностей премиум-рынка воздушного городского автотранспорта. Вместе компании рассчитывают создать полностью электрическое средство передвижения с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL, electric vertical take-off and landing aircraft).

Обе компании намерены поднять движение транспорта в воздух. Это партнерство должно усилить рыночные преимущества обеих компаний, позволяя получить ценные данные для исследования будущего премиум-рынка воздушного городского автотранспорта.

«Бренд Porsche намерен расширить свою сферу деятельности как производителя спорткаров и стать ведущим брендом премиальных транспортных средств. В долгосрочной перспективе это может означать переход в третье измерение путешествий, – отметил Детлев фон Платен, член Исполнительного комитета по продажам и маркетингу компании Porsche AG. – Две ведущие мировые компании объединят усилия для сотрудничества в потенциально ключевом сегменте рынка будущего».

В рамках сотрудничества компании соберут международную команду, которая будет работать над различными аспектами воздушного движения в городе. Среди аспектов будет, например, анализ потенциала рынка транспортных средств на премиум-рынке и возможные кейсы использования.

Компании Boeing и Porsche, а также исследовательская компания Aurora Flight Sciences, дочернее предприятие Boeing, будут работать над разработкой концепта полностью электрического воздушного транспортного средства с вертикальным взлетом и приземлением. Над созданием и тестированием прототипа будут работать инженеры обеих компаний, а также сотрудники дочерних компании Porsche – Porsche Engineering Services GmbH и Studio F.A. Porsche.