Международные резервы Украины в сентябре этого года составили $21,4 млрд

По состоянию на 1 октября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $21,4 млрд (в эквиваленте).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

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В сентябре резервы уменьшились на 2,6% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.

В целом динамику резервов в течение месяца определяли операции по управлению государственным долгом. Всего за прошлый месяц правительство и НБУ уплатили за обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте $1,9 млрд (в эквиваленте).

Из этой суммы $1,2 млрд направлено на обслуживание и погашение еврооблигаций, $560,9 млн было уплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом, остальное – по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения правительством облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте, на сумму $546,9 млн;

Также на динамику повлияла благоприятная ситуация на валютном рынке, обусловленная прежде всего двумя новыми фундаментальными факторами – устойчивым притоком средств нерезидентов в гривневый государственный долг и рекордным ростом урожайности зерновых в Украине. В частности, $650,3 млн было куплено при осуществлении интервенций по единому курсу и $280 млн – по выбору лучшего курса. Валютных интервенций по продаже валюты в течение месяца Национальный банк не осуществлял;

Еще одним фактором стала переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $80,8 млн (в эквиваленте).

Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций Правительства и Национального банка.