Международные резервы Украины в сентябре этого года составили $21,4 млрд

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По состоянию на 1 октября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $21,4 млрд (в эквиваленте).
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).
Читайте также: В НБУ назвали две причины укрепления гривны в 2019 году
В сентябре резервы уменьшились на 2,6% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.
В целом динамику резервов в течение месяца определяли операции по управлению государственным долгом. Всего за прошлый месяц правительство и НБУ уплатили за обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте $1,9 млрд (в эквиваленте).
Из этой суммы $1,2 млрд направлено на обслуживание и погашение еврооблигаций, $560,9 млн было уплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом, остальное – по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.
Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения правительством облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте, на сумму $546,9 млн;
Также на динамику повлияла благоприятная ситуация на валютном рынке, обусловленная прежде всего двумя новыми фундаментальными факторами – устойчивым притоком средств нерезидентов в гривневый государственный долг и рекордным ростом урожайности зерновых в Украине. В частности, $650,3 млн было куплено при осуществлении интервенций по единому курсу и $280 млн – по выбору лучшего курса. Валютных интервенций по продаже валюты в течение месяца Национальный банк не осуществлял;
Еще одним фактором стала переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $80,8 млн (в эквиваленте).
Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций Правительства и Национального банка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют освободить от налогообложения зарплату молодежи до 27 летВчера, 19:02 - 2129 14
Депутат от «Слуги народа» отозвал законопроект о налоге на обмен валютВчера, 18:36 - 752 11
Кличко объяснил подорожание реконструкции Шулявского мостаВчера, 09:41 - 1655 8
В Украине предлагают создать КриптодолинуВчера, 17:29 - 891 6
"Слуга народа" готовит законопроект об "экономическом паспорте украинца"Вчера, 16:15 - 1746 4
ПриватБанк начал выдачу первых цветных карт (фото)Вчера, 15:29 - 3841 1
Сколько денег украинцы хранят на депозитах (инфографика)Вчера, 16:02 - 3647
Аттестация сотрудников и увеличение отпуска: Что предлагает ЕБА для нового Трудового кодексаВчера, 17:03 - 2833
С января в Украине изменится формула расчета цены газа для населенияВчера, 17:38 - 2814 1
Зеленский высказался о ликвидации схем с ФЛПВчера, 14:45 - 2504 3
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 631
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 1294
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1743
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1962
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1736