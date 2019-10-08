Размер дохода, который дает право находиться на упрощенной системе налогообложения, для всех групп разный.

Об этом сообщает пресс-слжбу ГНС во Львовской области.

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Согласно п. 291.4 Налогового кодекса Украины для единщиков:

1 группы – доход не превышает 300 000 грн;

2 группы – доход не превышает 1 500 000 грн;

3 группы – доход не превышает 5 000 000 грн.

Что делать в случае, если ФЛП превысил объем дохода:

ФЛП 1 группы со следующего квартала должен перейти на 2 или 3 группу, или отказаться от уплаты единого налога, а также уплатить 15% от суммы превышения.

ФЛП 2 группы со следующего квартала должен перейти на 3 группу, или отказаться от уплаты единого налога, а также уплатить 15% от суммы превышения.

ФЛП 3 группы со следующего квартала должен перейти на общую систему налогообложения, а также уплатить 15% от суммы превышения.

“Заявление подается не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором произошло превышение объема дохода”, – добавили в пресс-службе.