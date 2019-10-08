Электрокары Tesla, Audi и Mercedes беспощадно протестировали в Норвегии

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Норвегия, вероятно, впереди планеты всей по использованию электрокаров. Количество автомобилей на электрике там может посоревноваться с количеством обычных машин, что уникально на данный момент. Не странно, что именно там прошли очень жесткие испытания электрокаров Tesla Model X, Audi e-tron quattro и Mercedes-Benz EQC.
Об этом сообщает Elbil. Автомобили должны были проехать почти 1,4 тысячи километров, буксируя трейлеры весом более тонны.
Лучше всего с заданием справился кроссовер Tesla, который использовал меньше всего энергии на преодоление маршрута – 389 кВт-ч. К тому же у авто более выгодные характеристики (пробег с кэмпером составил около 300 км).
Вторым оказался Mercedes-Benz EQC, чье потребление было больше и составило 437 кВт-ч. Зато он намного дешевле Тесла. То есть преимущества есть у всех авто.
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