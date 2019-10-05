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Google покажет свои первые умные часы (схема)

Google покажет свои первые умные часы (схема)

15 октября состоится презентация Google, на которой IT-гигант покажет новые продукты. Помимо смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL, будут представлены первые «умные» часы Pixel Watch.

Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.

Часы покажут уже в октябре. Слухи об этом аксессуаре Google ходят еще с прошлого года. Многие ждали, что компания представит «умные» часы осенью 2018-го вместе со смартфоном Pixel 3, однако этого так и не произошло.

В январе Google выкупил у часового производителя Fossil «интеллектуальную собственность» на 40 миллионов долларов. В нее входил патент на традиционные аналоговые часы с «умными» функциями. Вероятно, это как-то связано с грядущим устройством. Опубликованный в апреле патент давал представление, какими станут первые часы в линейке Pixel. Так, у них будут круглые корпус и дисплей, универсальное крепление ремешка и датчики на тыльной стороне.

Также фирменный ремешок оснащен механизмом для быстрой замены. Впрочем, вместо него вполне можно поставить классический ремешок 22 мм. Кроме того, в патенте изображен вариант дизайна, похожий на Apple Watch. Однако, скорее всего, часы от Google будут круглыми — именно под такие дисплеи заточена фирменная операционная система Wear OS от Google. Узнать все детали сможем уже во вторник, когда состоится мероприятие Made by Google 2019.

По материалам bigmir.net
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