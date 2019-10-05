Microsoft перенесла запуск октябрьского обновления Windows 10

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Как ожидалось, компания Microsoft должна была завершить работу на полугодовым крупным обновлением операционной системы Windows в сентябре и выпустить его для производителей в октябре.
Такие ожидания вполне укладывались в традиционную схему. В прошлом году октябрьское обновление Windows 10 October 2018 Update получило номер версии 1809, поскольку было завершено в сентябре 2018 года. Ожидаемое обновление под кодовым названием Windows 10 19H2 должно выйти под номером 1909, что приводит нас к мысли о завершении разработки в сентябре 2019 года и выпуске в октябре.
Судя по всему, этим ожиданиям не суждено оправдаться. Как сообщил главный редактор WindowsCentral Зак Боуден (Zac Bowden) на своей страничке в социальной сети Twitter, работа над Windows 10 19H2 завершится в конце следующей неделе и релиз можно ожидать в начале ноября. Впрочем, есть небольшая вероятность, что публичный релиз состоится в конце октября.
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